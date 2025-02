La 22e journée de Super League se termine jeudi, avec les deux derniers matches au programme dès 20h30. Winterthour accueille Zurich, alors que Bâle reçoit Lucerne.

Le FCB de Xherdan Shaqiri accueille Lucerne jeudi soir. ATS

Keystone-SDA, ats ATS

Respectivement 2e et 3e du classement, le FC Bâle – qui possède la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat – et le FC Lucerne livreront un duel très attendu. Les deux équipes restent sur deux victoires consécutives, la formation de Suisse centrale étant même invaincue depuis quatre matches (3 succès, 1 défaite).

Le FC Zurich est pour sa part sous pression après avoir perdu ses deux derniers matches. Sixième avant cette journée avec huit longueurs de retard sur le leader Lugano, les hommes de Ricardo Moniz doivent s'imposer chez la lanterne rouge Winterthour pour rester dans la course.