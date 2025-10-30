  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Un match fou entre GC et YB et des buts somptueux à Lugano

Nicolas Larchevêque

30.10.2025

La fin de la 11e journée de Super League a donné lieu à pas mal de buts. GC et YB se sont neutralisés 3-3, alors que Lugano a pris le meilleur sur Lucerne 2-0.

GC – YB 3-3

GC – YB 3-3

Super League | 11ème journée | Saison 25/26

30.10.2025

Keystone-ATS

30.10.2025, 22:22

30.10.2025, 22:47

Au Letzigrund, Zurichois et Bernois se sont rendu coup pour coup. Menés 2-0 à la 25e, les joueurs de Giorgio Contini ont repris des couleurs grâce à Monteiro (27e) et Fassnacht (67e). Seulement les problèmes défensifs des Young Boys ne sont clairement pas réglés. A la 74e, les Bernois ont laissé le Danois Jonathan Asp se promener au milieu de sept (!) Jaune et Noir et brosser une balle hors de portée de Keller.

Super League. Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle

Super LeagueLe derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle

Les joueurs de la capitale ont en outre terminé cette rencontre à neuf à la suite de l'expulsion de Zoukrou à la 81e et de Janko à la 91e pour un deuxième carton jaune. Entre ces deux exclusions, YB est tout de même parvenu à égaliser sur un penalty de Bedia à la 89e. Contini prendra volontiers ce point vu les circonstances.

Bijoux à Lugano

Au Tessin, Lugano a offert deux bijoux à ses fans. A la 52e, c'est Mahou qui a expédié une frappe lointaine du droit en pleine lucarne. Puis à la 63e, Cimignani, du gauche, s'est lui aussi essayé au nettoyage de toile d'araignée avec bonheur. Ce succès permet aux hommes de Croci-Torti de passer à la 6e place, juste devant Lucerne. Mais il n'y a que six points entre Sion, 4e, et Lausanne, 10e.

Lugano – Lucerne 2-0

Lugano – Lucerne 2-0

Super League | 11ème journée | Saison 25/26

30.10.2025

Super League. En feu, Nivokazi fait rugir Tourbillon et propulse Sion vers la victoire

Super LeagueEn feu, Nivokazi fait rugir Tourbillon et propulse Sion vers la victoire

Les plus lus

Avalanche géante sur l’Annapurna: le camp de base submergé
Le prince déchu : Andrew perd tout, même sa demeure
«Feu et fureur»: l'obsession nucléaire de Donald Trump
La vente record des Los Angeles Lakers approuvée par la NBA