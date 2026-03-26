  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Le Servette FC tient son nouveau directeur sportif

ATS

26.3.2026 - 16:50

Le Servette FC tient son nouveau directeur sportif. Le club grenat a annoncé jeudi l'engagement de l'Anglais John Williams, qui débarque en provenance d'Amiens, en Ligue 2 française.

Keystone-SDA

26.03.2026, 16:50

Agé de 50 ans et originaire de Liverpool, John Williams prend ses nouvelles fonctions avec effet immédiat et travaillera dans un premier temps en étroite collaboration avec la commission sportive du club, comme l'explique le SFC dans un communiqué. La commission dirigée par Alain Geiger avait été mise en place en mai dernier, après le départ de Weiler.

John Williams a occupé le poste de directeur sportif à Amiens lors des douze dernières années. Cet ancien agent de joueurs a mené le club de la Somme de la troisième division à la Ligue 1, où Amiens a évolué de 2017 à 2020.

Les plus lus

Face à la baleine échouée – le plongeur témoigne
Quand les catastrophes naturelles déclenchent des crises en chaîne
Loana était «manifestement décédée depuis plusieurs jours»
Classement des nations : la Suisse dégoûte encore l’Autriche
Des millions issus de la fortune d’Andress ont disparu – la piste mène en Toscane
Au bord de la crise de nerfs, Verstappen exclut un journaliste