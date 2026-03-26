Le Servette FC tient son nouveau directeur sportif. Le club grenat a annoncé jeudi l'engagement de l'Anglais John Williams, qui débarque en provenance d'Amiens, en Ligue 2 française.

𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳 𝗱𝘂 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗙𝗖



Le Servette FC a le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur 𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑾𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒎𝒔 au poste de Directeur Sportif.



🎟️ Plus d'infos 👉 https://t.co/6TJHsAd8H6 pic.twitter.com/iH9BzyEuzc — Servette FC (@ServetteFC) March 26, 2026

Keystone-SDA ATS

Agé de 50 ans et originaire de Liverpool, John Williams prend ses nouvelles fonctions avec effet immédiat et travaillera dans un premier temps en étroite collaboration avec la commission sportive du club, comme l'explique le SFC dans un communiqué. La commission dirigée par Alain Geiger avait été mise en place en mai dernier, après le départ de Weiler.

John Williams a occupé le poste de directeur sportif à Amiens lors des douze dernières années. Cet ancien agent de joueurs a mené le club de la Somme de la troisième division à la Ligue 1, où Amiens a évolué de 2017 à 2020.