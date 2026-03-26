Le Servette FC tient son nouveau directeur sportif. Le club grenat a annoncé jeudi l'engagement de l'Anglais John Williams, qui débarque en provenance d'Amiens, en Ligue 2 française.
Agé de 50 ans et originaire de Liverpool, John Williams prend ses nouvelles fonctions avec effet immédiat et travaillera dans un premier temps en étroite collaboration avec la commission sportive du club, comme l'explique le SFC dans un communiqué. La commission dirigée par Alain Geiger avait été mise en place en mai dernier, après le départ de Weiler.
John Williams a occupé le poste de directeur sportif à Amiens lors des douze dernières années. Cet ancien agent de joueurs a mené le club de la Somme de la troisième division à la Ligue 1, où Amiens a évolué de 2017 à 2020.