ATS
15.12.2025 - 21:31
Michael Sigerist est le nouveau président du Conseil d'administration de la holding du FC Lucerne.
Keystone-SDA
15.12.2025, 21:31
Il succède à Josef Bieri au sein d'un conseil qui accueille l'ancien responsable de la communication de l'ASF Marco von Ah.
