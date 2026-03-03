  1. Clients Privés
Super League Un point de plus, mais toujours pas de déclic pour Servette

ATS

3.3.2026 - 22:39

Servette n'est pas parvenu à renouer avec la victoire en Super League mardi soir. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont dû se contententer d'un match nul, leur cinquième consécutif, sur la pelouse de Winterthour (1-1).

Winterhour – Servette 1-1

Winterhour – Servette 1-1

Super League | 28ème journée | Saison 25/26

03.03.2026

Keystone-SDA

03.03.2026, 22:39

03.03.2026, 22:55

Ce score n'arrange évidemment aucune des deux équipes. Privé de victoire depuis sept matches en championnat (six nuls, une défaite), le Servette FC reste loin du top 6: les Grenat accusent 9 longueurs de retard sur Young Boys (6e), qui se déplace à Lucerne mercredi.

Déjà assurée de prendre part au «Relegation Group», la lanterne rouge Winterthour se retrouve pour sa part à 9 points du 11e Grasshopper. Maigre consolation, les banlieusards zurichois ont évité une cinquième défaite d'affilée.

Mais «Winti» aurait très bien pu s'imposer mardi soir. La troupe de Patrick Rahmen a ouvert la marque à la 54e, Roman Buess profitant d'une mésentente entre Yoan Séverin et Steve Rouiller pour récupérer le ballon avant d'armer une frappe imparable des 16 mètres.

Le Servette FC s'est longtemps cassé les dents sur la défense zurichoise, même à onze contre dix après l'expulsion de Kryeziu (63e). Le salut est venu du pied droit de Florian Ayé, auteur d'une subtile déviation sur un centre de Junior Kadile pour le 1-1 (79e).

