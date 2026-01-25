  1. Clients Privés
Super League Un Servette à deux visages renverse Saint-Gall, le «Shaq» terrasse le FCZ

ATS

25.1.2026 - 18:38

Servette a conquis un précieux succès 4-2 à Saint-Gall lors de la 21e journée de Super League. Menés 2-0 après un quart d'heure, les Genevois ont renversé la table après le repos.

St-Gall – Servette 2-4

St-Gall – Servette 2-4

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

Keystone-SDA

25.01.2026, 18:38

25.01.2026, 19:04

Saint-Gall a pris un départ idéal en marquant par Görtler (2e) et Stanic (15e). Mais les Brodeurs n'ont pas su enchaîner, laissant progressivement leurs adversaires prendre la direction du jeu. Guillemenot a signé un doublé (46e/80e pen) avant de servir Stevanovic pour le numéro trois (83e). Douline (92e) a ponctué la superbe seconde période des visiteurs, qui ont ainsi empoché trois points bienvenus dans l'optique de la lutte pour figurer dans le top 6.

Ce résultat fait aussi les affaires de Thoune, qui compte désormais sept points d'avance sur Lugano et neuf sur Saint-Gall, qui a toutefois un match en retard.

Super League. Thoune ne fait qu’une bouchée d’YB et survole le derby bernois

Super LeagueThoune ne fait qu’une bouchée d’YB et survole le derby bernois

Au Letzigrund, le Klassiker a été très animé entre Zurich et Bâle, qui s'est imposé 4-3 après avoir été mené deux fois. Xherdan Shaqiri, auteur d'un triplé dont la réussite décisive à la 94e, a peut-être sauvé la place de l'entraîneur Ludovic Magnin sur le banc rhénan.

Le FCZ a mené après des réussites de Phaëton (1re) et Keny (43e/pen), mais les Bâlois ont égalisé grâce à Shaqiri (11e/45e). Otele a ensuite donné l'avantage aux visiteurs (51e) avant que Reverson ne remette le FCZ à égalité (64e). Mais Bâle a eu le dernier mot.

Zurich – Bâle 3-4

Zurich – Bâle 3-4

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

