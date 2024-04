Fin d'une disette d'une décennie : le LS triomphe au Letzigrund

Lausanne enchaîne! Deux semaines après leur succès contre les Young Boys, les Vaudois se sont imposés 1-0 au Letzigrund devant les Grasshoppers.

GC – Lausanne-Sport 0-1 Credit Suisse Super League, 29ème journée, Saison 23/24 01.04.2024

ATS

Ce succès sur une pelouse où Lausanne n’avait plus gagné depuis dix ans efface «l’horrible» 5-0 du 2 décembre face à ce même adversaire. Il n’a, surtout, pas de prix pour Ludovic Magnin et ses joueurs. Il leur permet de se hisser à la huitième place du classement, devant Yverdon et Bâle, pour creuser un écart de 5 points sur les Grasshoppers, qui occupent la place peu enviable de barragiste.

Sans son capitaine Noé Dussenne suspendu, Lausanne a construit son succès en première période avec le but inscrit de la tête par le défenseur Berkay Dabanli qui a surgi sur un corner d’Olivier Custodio. Cette victoire ne souffre aucune discussion même si la pression adverse fut pressante en fin de rencontre. Mais au niveau de la jouerie, il n’y avait pas vraiment photo entre les deux équipes.

A St. Gall, Lucerne a arraché le point du nul (1-1) dans le temps additionnel grâce à Lars Villiger à la réception d’un centre d’Ardon Jashari. Une défaite aurait placé les Lucernois dans une situation bien inconfortable dans la lutte pour la sixième place. Avec ce résultat, ils restent à 3 points de la barre.

St-Gall – Lucerne 1-1 Credit Suisse Super League, 29ème journée, Saison 23/24 01.04.2024

ats