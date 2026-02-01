  1. Clients Privés
Super League Un week-end en demi-teinte pour les Romands, Thoune creuse l'écart en tête

ATS

1.2.2026 - 21:43

Thoune a encore creusé l'écart en tête de la Super League lors de la 22e journée. Les Bernois ont gagné 2-1 à Bâle et profité des nuls de leurs premiers poursuivants, Lugano et Saint-Gall.

Bâle – Thoune 1-2

Bâle – Thoune 1-2

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

01.02.2026

Keystone-SDA

01.02.2026, 21:43

01.02.2026, 21:56

Sur la pelouse du champion, Thoune a signé un cinquième succès consécutif. L'équipe de Mauro Lustrinelli a pris l'avantage sur une magnifique volée de Bertone (15e) avant de subir les assauts du FCB, qui a égalisé de manière méritée grâce à Schmid (57e).

La sortie sur blessure du gardien Steffen, remplacé par le jeune Spycher, n'a pas perturbé les visiteurs. Ils ont repris les devants sur une frappe de Matoshi (80e), qui exploitait un mauvais dégagement de Vouilloz dans l'axe. Pour son deuxième match à la tête des Bâlois, Stephan Lichsteiner a ainsi subi un deuxième revers: pas idéal comme entrée en matière...

Thoune compte désormais neuf points d'avance sur Lugano et onze sur Saint-Gall, qui a joué un match de moins. Les feux sont au vert pour le club de l'Oberland!

Super League. Thoune confirme sa marche en avant, YB retrouve le sourire

Super LeagueThoune confirme sa marche en avant, YB retrouve le sourire

Lugano et Saint-Gall freinés

Lugano n'a pas signé un sixième succès de suite. Les bianconeri ont été tenus en échec 1-1 à Zurich par Grasshopper. Les Tessinois ont ouvert le score par Steffen (62e), mais GC s'est rebellé dans les dernières minutes. Saipi a sauvé sur un coup franc de Jensen (81e) avant que Diaby n'ajuste de la tête le poteau bianconero. Krasniqi a ponctué cette bonne phase des Sauterelles en égalisant à la 85e.

Super League. Lucerne arrache l’égalisation dans les derniers instants

Super LeagueLucerne arrache l’égalisation dans les derniers instants

Lucerne a sauvé un point inespéré face à Saint-Gall. Menés 2-0, les joueurs de Suisse centrale sont revenus au score dans les dix dernières minutes. Un doublé de Vogt (32e/68e) a mis les Brodeurs sur orbite, mais l'expulsion à la 74e de Verinac a bouleversé la fin du match. Kabwit (86e) et Vasovic (95e) en ont profité pour aller chercher l'égalisation.

Lucerne – St-Gall 2-2

Lucerne – St-Gall 2-2

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

01.02.2026

Match fou à Genève

Le derby du Rhône a été fou à Genève. Servette et Sion se sont séparés sur le score de 3-3 après une égalisation valaisanne au bout du temps additionnel. Entré en jeu à la 83e, Boteli a refroidi le Stade de Genève dix minutes plus tard en coupant un centre de Lavanchy, grand bonhomme de la rencontre côté sédunois.

Super League. Thriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

Super LeagueThriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

Les Grenat pensaient avoir fait le plus dur quelques minutes plus tôt lorsque Jallow, remplaçant lui aussi, a marqué le 3-2 (85e). Ce point arrange davantage Sion (5e), qui conserve huit points d'avance sur Servette (8e) au classement.

Servette – Sion 3-3

Servette – Sion 3-3

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Mauvaise affaire pour le LS

Battus 2-1 à Winterthour, le Lausanne-Sport a égaré trois points très précieux dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre. La lanterne rouge a pris les devants dès la 4e par Jankewitz. Le LS a égalisé par Mollet à la 55e, sur sa première frappe cadrée.

Mais faute de pouvoir prendre l'avantage, les visiteurs ont été surpris par une réussite de Golliard (74e). Après avoir entamé 2026 avec deux succès en déplacement, les Lausannois viennent de prendre un point seulement en affrontant l'avant-dernier (Grasshopper) et le dernier du classement. Cela pourrait leur coûter cher à l'heure du décompte final au terme de la 33e journée.

Les Young Boys ont mis fin à leur série de quatre défaites consécutives. Les Bernois ont largement battu le FC Zurich 3-0 grâce à des réussites de Monteiro (4e), Fassnacht (80e) et Gigovic (83e). Cela leur permet de renforcer leur sixième rang avec désormais quatre points d'avance sur le Lausanne-Sport.

YB – Zurich 3-0

YB – Zurich 3-0

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

01.02.2026

