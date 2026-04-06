Le week-end pascal a été favorable aux Romands pour cette 32e journée. Le LS avait battu Winterthour 2-1 samedi et a été imité lundi par Sion (4-0 contre GC) et Servette (3-0 contre Lucerne).

GC – Sion 0-4 Super League | 32. Runde | Saison 25/26 06.04.2026

Keystone-SDA ATS

A Zurich, les Sédunois ont directement pris les commandes en ouvrant la marque dès la 3e par Nikovazi d'une tête à bout portant après une belle passe de Surdez.

Face à des Sauterelles relativement inoffensives, les Sédunois ont toutefois dû attendre la 66e pour doubler la mise grâce à Liam Chipperfield, très bien servi par Chouaref. Le 3-0 est tombé à la 74e des pieds de Kabacalman sur penalty. Le triomphe valaisan fut total à la 90e lorsque Winsley Boteli a inscrit son sixième but cette saison pour le 4-0 après un joli crochet et une frappe légèrement déviée dans le but par un défenseur zurichois.

Genève gagne, Mall se blesse

Pour battre Lucerne à la Praille, les Grenat ont su faire la différence autour de la mi-temps. C'est tout d'abord Stevanovic qui a inscrit de la tête le 1-0 à la 40e. Puis au retour des vestiaires, les joueurs de Gourvennec n'ont pas traîné pour planter le 2-0 par Cognat après une très jolie triangulation et une belle finition (46e).

Le SFC serait certainement bien plus heureux de cette victoire sans la sortie sur blessure du gardien Joël Mall, touché sur l'une des rares offensives lucernoises après le but de Cognat. Le gardien chypriote a dévié l'envoi d'Oscar Kabwit, mais l'attaquant congolais a percuté le portier après son tir.

Le jeu fut arrêté pendant plusieurs minutes et c'est Jérémy Frick qui a pris place dans les buts genevois. Lucerne a logiquement poussé, même timidement, et Servette a trouvé une troisième fois la faille par Junior Kadile à la 97e. Comme depuis son arrivée, le Français est l'un des rayons de soleil côté grenat. Après le 5-0 contre GC, le SFC a de nouveau marqué sans encaisser.

Servette – Lucerne 3-0 Super League | 32ème journée | Saison 25/26 06.04.2026

Le LS se reprend

Samedi, Lausanne s'est imposé 2-1 à domicile face à la lanterne rouge Winterthour. Janneh en fin de première période et Fofana à la 67e ont marqué les deux buts côté vaudois.

Avec un Xherdan Shaqiri de gala, Bâle a concédé le nul 3-3 face à YB. Celui qui a inscrit 32 buts en 125 sélections avec l'équipe nationale a régalé le Parc Saint-Jacques. A la 36e, il a vu son corner être dévié par Lauper dans les filets. Puis cinq minutes plus tard avec une frappe de l'extérieur du pied gauche pour s'offrir un onzième but cette saison. Le capitaine du FCB a distillé une passe décisive à la 68e pour le 3-2 de Traoré, mais les Bernois sont revenus à la 90e par Colley.

Au Cornadero, Lugano est parvenu à reprendre sa marche en avant, en mettant fin à une série de trois matches sans victoire après son succès 1-0 face au leader Thoune, grâce à une réussite de Daniel Dos Santos à la 59e. Ce succès permet à l'équipe de Mattia Croci-Torti de glaner de précieux points en vue de la lutte pour les places européennes.

Dans le dernier match de cette journée, St-Gall s'est imposé 2-1 contre Zurich lundi. Vogt a inscrit le but décisif à la 76e pour les Brodeurs.