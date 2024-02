Les Young Boys ont assuré le minimum syndical à la Tuilière. Le leader s'est imposé 1-0 contre le Lausanne-Sport lors de la 22e journée de Super League.

YB nous a offert une performance assez sobre face à Lausanne. KEYSTONE

Une réussite de Colley tombée dès la 9e a suffi pour apporter la totalité de l'enjeu aux Bernois. Mais ils n'ont pas livré un match inoubliable, tant s'en faut. YB a évolué en gestion, spéculant sur son maigre avantage.

Le LS, qui attend désormais un succès depuis sept rencontres, a longtemps semblé inoffensif. Mais l'entrée en jeu du prometteur Italien Pafundi (17 ans) a donné davantage de tonus et d'idées aux manoeuvres offensives des Vaudois. Le gardien von Ballmoos a sauvé deux fois les siens devant Pafundi (54e) et Ilie (58e), mais au final les tenants du titre n'ont pas tremblé.

Winterthour remporte le derby

Winterthour a pour sa part gagné le derby zurichois au Letzigrund contre Grasshopper (1-0). Les hommes de Patrick Rahmen ont fait la différence grâce à un but de Ltaief à la 36e. Ils ont mérité leur victoire, étant plus proches du 2-0 que les Sauterelles de l'égalisation. «Winti» peut donc toujours espérer finir au-dessus de la barre. Pour GC, cela s'annonce désormais plus compliqué.

ats