  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Une belle initiative du FC Sion pour les écoliers valaisans

ATS

17.2.2026 - 16:41

Les écoliers valaisans sont invités à assister à l'un des quatre prochains matches à domicile du FC Sion. Le club de Super League a lancé mardi une initiative leur permettant de venir gratuitement au stade de Tourbillon.

Les enfants pourront assister aux prochains matchs des Sédunois au stade de Tourbillon (image d'archive).
Les enfants pourront assister aux prochains matchs des Sédunois au stade de Tourbillon (image d'archive).
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 16:41

17.02.2026, 16:45

«Installés dans le top 6, les Valaisans affichent leurs ambitions et entendent rester au contact du haut du classement, écrit le FC Sion dans un communiqué mardi. Plus que jamais, le soutien du public et de la jeunesse valaisanne sera un atout précieux.»

Dès mardi, chaque élève du canton de 1H à 11H pourra donc se procurer un billet pour assister à l'une des quatre rencontres à domicile de Super League, également via ses parents. Le club sédunois affrontera Young Boys ce dimanche, le FC Winterthour le 7 mars, St-Gall le 21 mars et le Lausanne-Sport le 11 avril.

Super League. Réduit à neuf, Sion s'incline sur la pelouse du leader

Super LeagueRéduit à neuf, Sion s'incline sur la pelouse du leader

Les plus lus

Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
Arnaque au faux policier: deux jeunes de 18 et 15 ans interpellés
«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Ce que l’on sait des liens multiples et opaques entre Epstein et la Russie
Un journaliste de la RTS dans la tourmente pour ses propos sur un athlète israélien
Hors piste, il déclenche une avalanche, est enseveli, mais s'en tire