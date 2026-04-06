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Super League Une démonstration : Sion ne fait qu’une bouchée de Grasshopper

ATS

6.4.2026 - 16:03

Sion a remporté une belle victoire à Zurich lors de la 32e journée de Super League. Les Valaisans ont dominé GC 4-0. Les hommes de Didier Tholot ont directement pris les commandes en ouvrant la marque dès la 3e par Nikovazi d'une tête à bout portant après une belle passe de Surdez.

GC – Sion 0-4

GC – Sion 0-4

Super League | 32. Runde | Saison 25/26

06.04.2026

Keystone-SDA

06.04.2026, 16:03

06.04.2026, 16:30

Face à des Sauterelles relativement inoffensives, les Sédunois ont toutefois dû attendre la 66e pour doubler la mise grâce à Liam Chipperfield, très bien servi par Chouaref. Le 3-0 est tombé à la 74e des pieds de Kabacalman sur penalty.

Le triomphe valaisan fut total à la 90e lorsque Winsley Boteli a inscrit son sixième but cette saison pour le 4-0 après un joli crochet et une frappe légèrement déviée dans le but par un défenseur zurichois.

Cette victoire permet aux hommes de Didier Tholot de prendre la 5e place à YB et de revenir à quatre longueurs de Bâle. GC enchaîne lui un cinquième revers de rang et possède cinq points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour dans un classement où l'on retrouve les trois clubs zurichois en fond de cale.

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