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Super League Une dernière journée pleine d’enjeux pour le FC Sion

ATS

17.5.2026 - 08:07

Si Thoune a déjà soulevé le trophée de champion suisse et que St-Gall est assuré d'être 2e, la lutte reste ouverte pour la 3e place synonyme de Conference League. Dimanche, Sion doit gagner à Berne (16h30) et espérer un revers de Lugano pour terminer sur le podium.

Sion joue son avenir européen à Berne.
Sion joue son avenir européen à Berne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.05.2026, 08:07

Tessinois et Valaisans se sont neutralisés lors de l'avant-dernière journée (2-2), permettant à l'équipe de Mattia Croci-Torti de maintenir les Sédunois à deux longueurs avant leur dernière rencontre de Lugano face à Bâle (16h30). Assurés de terminer au moins 4es, les hommes de Didier Tholot n'ont plus leur destin en main, mais pourraient accéder à la compétition européenne en cas de victoire de St-Gall face à Stade Lausanne-Ouchy en Coupe de Suisse dimanche prochain.

Super League. Deux fins de saison aux antipodes pour les clubs romands

Super LeagueDeux fins de saison aux antipodes pour les clubs romands

Enfin, Thoune se rend à St-Gall pour retrouver des couleurs (16h30). Malgré leur victoire sans appel au classement, les Bernois restent sur six défaites en sept matches. Les Brodeurs chercheront à glaner un 3e succès en autant de rencontres afin d'engranger de la confiance, à une semaine de disputer la 6e finale de Coupe de Suisse de leur histoire.

Sion – Lugano 2-2

Sion – Lugano 2-2

Super League | 37ème journée | Saison 25/26

14.05.2026

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