Si Thoune a déjà soulevé le trophée de champion suisse et que St-Gall est assuré d'être 2e, la lutte reste ouverte pour la 3e place synonyme de Conference League. Dimanche, Sion doit gagner à Berne (16h30) et espérer un revers de Lugano pour terminer sur le podium.

Sion joue son avenir européen à Berne. KEYSTONE

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Tessinois et Valaisans se sont neutralisés lors de l'avant-dernière journée (2-2), permettant à l'équipe de Mattia Croci-Torti de maintenir les Sédunois à deux longueurs avant leur dernière rencontre de Lugano face à Bâle (16h30). Assurés de terminer au moins 4es, les hommes de Didier Tholot n'ont plus leur destin en main, mais pourraient accéder à la compétition européenne en cas de victoire de St-Gall face à Stade Lausanne-Ouchy en Coupe de Suisse dimanche prochain.

Enfin, Thoune se rend à St-Gall pour retrouver des couleurs (16h30). Malgré leur victoire sans appel au classement, les Bernois restent sur six défaites en sept matches. Les Brodeurs chercheront à glaner un 3e succès en autant de rencontres afin d'engranger de la confiance, à une semaine de disputer la 6e finale de Coupe de Suisse de leur histoire.