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Super League Une fin frustrante pour le FC Sion : YB brise le rêve sédunois

ATS

17.5.2026 - 18:33

Le FC Sion n'a pas réussi à grimper sur le podium de Super League lors de l'ultime journée. Les Valaisans ont concédé un match nul dimanche chez les Young Boys (3-3) et terminent à la 4e place derrière Lugano.

YB – Sion 3-3

YB – Sion 3-3

Super League | 38ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

Keystone-SDA

17.05.2026, 18:33

17.05.2026, 18:41

La troupe de Didier Tholot devra donc patienter avant de savoir si elle pourra disputer les qualifications de la Conference League cet été. Il faut pour cela que Saint-Gall, 2e et déjà européen, obtienne le ticket pour l'Europa League réservé au vainqueur de la Coupe de Suisse (finale le 24 mai contre Stade Lausanne-Ouchy).

Sion était pourtant bien parti dimanche avec l'ouverture du score sur penalty de l'ex-Bernois Donat Rrudhani (8e). Dominateur, YB a toutefois réagi par l'intermédiaire de Dominik Pech (24e), avant de prendre les devants au retour des vestiaires (50e Essende).

Le jeune Winsley Boteli (19 ans) a remis les deux équipes à égalité neuf minutes plus tard sur une réussite régularisée par la VAR (59e). Les Bernois ont ensuite cru avoir le dernier mot grâce à un «Wundertor» d'Alan Virginius (65e), mais Liam Chipperfield a égalisé dans le temps additionnel pour permettre à Sion de terminer le Championship Group invaincu.

Les Valaisans ne peuvent pas avoir de regrets puisque Lugano a assuré sans problème sa 3e place en écrasant un bien triste FC Bâle, pour sa dernière sortie au Cornaredo (4-0). C'est le match nul concédé jeudi à Tourbillon face aux Bianconeri (2-2) qui aura pesé le plus lourd dans la balance.

Derrière Saint-Gall

C'est donc tout le canton du Valais qui sera derrière Saint-Gall dimanche prochain au Wankdorf. Les Brodeurs doivent battre le SLO pour permettre aux Sédunois de disputer une compétition européenne pour la première fois depuis 2017 (3e tour qualificatif de l'Europa League).

Les Saint-Gallois ont quant à eux préparé leur finale avec un dernier match contre Thoune. Cette rencontre sans enjeu entre le champion et son dauphin s'est achevée sur un match nul 1-1.

Lugano – Bâle 4-0

Lugano – Bâle 4-0

Super League | 38ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

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