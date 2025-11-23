Une montagne de regrets pour Sion face à Zurich

Le FC Sion a concédé un nul frustrant (2-2) dimanche à Tourbillon lors de la 14e journée de Super League. Après avoir pourtant mené de deux longueurs, le club valaisan a été accroché par un FC Zurich limité.

Sion – Zurich 2-2 Super League | 14ème journée | Saison 25/26 23.11.2025

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Sion a encore gâché une avance de deux buts et une belle occasion de distancer le FC Zurich dimanche en Super League. Les Valaisans menaient 2-0 mais ont vu les Zurichois revenir à hauteur à Tourbillon. C'est la deuxième fois de suite que les hommes de Didier Tholot perdent deux points après avoir mené 2-0, comme à Lausanne avant la trêve internationale.

Ce sont deux interventions de la VAR qui ont permis au FCZ de rentrer du Valais avec un point. L'arbitre, M. Wolfensberger, n'avait en effet pas vu la main de Kreshnik Hajziri, qui a offert un penalty à Steven Zuber (45e, 2-1). Et il a dans un premier temps refusé le 2-2 de Philippe Keny pour un hors-jeu avant que la VAR ne corrige la décision de l'assistant (50e).

Sion peut regretter d'avoir perdu la main autour de la mi-temps, car ses 40 premières minutes auraient dû lui permettre d'empocher les trois points. Une reprise peu académique mais efficace d'Ilyas Chouaref (12e) et le 7e but de la saison de Rilind Nivokazi, bien lancé par Liam Chipperfield (40e), avaient mis les Sédunois sur orbite.

Kreshnik Hajrizi : «On n’est pas récompensé, ça me fait chier...» La réaction de Kreshnik Hajrizi, défenseur du FC Sion, après le match nul (2-2) de son équipe face au FC Zurich dimanche en Super League. 23.11.2025

Les deux équipes ont eu des occasions de faire l'ultime différence, mais le portier de Sion Anthony Racciopi a été décisif devant Keny à la 72e, juste avant que l'entrant Josias Lukembila n'envoie sa tête sur la barre du FCZ (74e).

Ce match nul n'aide pas vraiment à y voir plus clair au classement très serré du championnat de Suisse. Sion est 6e, à 11 points du leader Thoune. Zurich est 8e, avec trois longueurs de retard sur les Sédunois.