Les Young Boys bénéficient d’une seconde chance en or de faire le break. Au lendemain de la défaite du Servette FC face au SLO, ils peuvent prendre un avantage de 4 points en cas de succès face à GC.

Le Lausanne-Sport réussira-t-il l’exploit de remonter dans le top 6 ? KEYSTONE

ATS

Trois jours après un terne 0-0 à Yverdon, les Bernois doivent impérativement rebondir face à l’équipe qui est sans doute aujourd’hui la plus faible du championnat. Un nouveau faux pas de leur part ferait bien sûr le bonheur du Servette FC, mais aussi du FC Lugano, qui ne compte ce jeudi plus que 3 points de retard.

BSC Young Boys - Grasshopper Club Zürich je 04.04.



Les deux autres rencontres au programme ce jeudi opposeront Lausanne à St-Gall et Lucerne à Yverdon. Après ses succès contre Young Boys et les Grasshoppers, les Lausannois visent une passe de trois qui renforcera leur statut de meilleure équipe du canton. Une victoire leur permettraient de revenir à 4 unités de leur adversaire du soir et d’entretenir le rêve d'intégrer le «Championship Group».

FC Lausanne-Sport - FC St-Gall 1879 je 04.04.



A Lucerne, Yverdon se heurtera à une équipe qui brûlera ses dernières cartouches dans la lutte pour une place dans le top 6. Septième, Lucerne est à 3 points de St-Gall.

FC Lucerne - Yverdon Sport FC je 04.04.



