Lugano a recruté un nouveau joueur à vocation offensive. Elias Pihlström, 18 ans, rejoint le club tessinois en provenance de Suède, comme le communique le club.

Lugano a recruté Elias Pihlström. IMAGO/Bildbyran

Lugano et Pihlström ont conclu un contrat d'une durée exceptionnellement longue. Le jeune Suédois devrait marquer des buts pour les Bianconeri au cours des cinq prochaines années, soit jusqu'en 2030. Pihlström vient du club de première division suédoise Deferfors IF et est international M21.