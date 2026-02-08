  1. Clients Privés
Super League Le Lausanne-Sport gâche une cartouche, Bâle revient des abysses

ATS

8.2.2026 - 18:37

Le Lausanne-Sport a été tenu en échec 1-1 à domicile par Saint-Gall lors de la 23e journée de Super League. Les Vaudois n'ont pas été capables de concrétiser leur domination.

Lausanne-Sport – St-Gall 1-1

Lausanne-Sport – St-Gall 1-1

Super League | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Keystone-SDA

08.02.2026, 18:37

08.02.2026, 19:02

Sion et YB ayant fait match nul samedi, l'occasion était belle pour le Lausanne-Sport de se rapprocher de la barre. Mais les hommes de Peter Zeidler n'y sont pas parvenus, par manque d'efficacité.

Super League. La lanterne rouge assombrit la soirée d'un Lausanne-Sport maussade

Super LeagueLa lanterne rouge assombrit la soirée d'un Lausanne-Sport maussade

Le LS a eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 2e par Janneh, mais les Brodeurs ont répliqué par Baldé à la 9e. Le score n'a plus évolué ensuite, malgré pas mal d'occasions des deux côtés en première mi-temps, puis pour les Vaudois uniquement ensuite. Le Lausanne-Sport reste ainsi à quatre points des Young Boys (6e) et à cinq de Sion (5e).

La première de Lichtsteiner

Dans le «Klassiker», le FC Bâle s'est imposé in extremis 2-1 contre le FC Zurich. Menés dès la 16e après une réussite de Sauter, les Rhénans ont retourné la table en fin de partie grâce à un penalty de Shaqiri (90e) et un but de Salah (96e).

Bâle – Zurich 2-1

Bâle – Zurich 2-1

Super League | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Après trois défaites, Stephan Lichtsteiner a ainsi enfin pu fêter une victoire depuis qu'il a relayé Ludovic Magnin sur le banc du FCB.

Europa League. Sale soirée pour les Suisses : YB et Bâle éliminés dès la phase de ligue !

Europa LeagueSale soirée pour les Suisses : YB et Bâle éliminés dès la phase de ligue !

