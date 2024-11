Le Servette FC est l'un des clubs les plus prestigieux en Suisse. Aujourd'hui, la vie du club est mise en lumière dans un nouveau documentaire en quatre parties. blue Sport diffusera la série en décembre en exclusivité et en libre accès sur blue Zoom et toutes les autres plateformes.

Le Servette FC a connu une saison 2023-2024 historique. KEYSTONE

blue Sport Clara Francey

Le Servette FC a connu une saison 2023-2024 historique. La série documentaire immersive produite par AKKA Films, «Renaissance», plonge dans le quotidien des Grenat. Les images des caméras de Dylan Taher et Léo Wadimoff, jeunes réalisateurs genevois talentueux, permettent de découvrir les coulisses d’un club qui a su retrouver sa gloire d’antan et une cote de popularité à Genève après une décennie (2005-2015) de traversée du désert.

Que ce soit sur les terrains, avec la campagne européenne ainsi que la course au titre de champion de Suisse et la victoire en Coupe de Suisse, ou en dehors avec les actions et campagnes communautaires du club pour se rapprocher de ses supporters, «Renaissance» fera vivre les moments de gloire mais également de doutes qui ont émaillés cette saison qui restera à jamais dans les mémoires.

blue Sport dévoilera les différents épisodes de cette série en libre accès dès le 2 décembre et tous les lundis du mois à 20h00 sur son canal blue Zoom (disponible dans toute la Suisse romande) ainsi que ses différentes plateformes comme bluenews.ch ou Youtube.

«En tant que Home of Football, c'est une vraie chance de pouvoir présenter en exclusivité une telle série à nos téléspectateurs. C'est exceptionnel de pouvoir avoir un tel regard sur la vie interne d'un club», dit Alex Burkhalter, Directeur de la rédaction de blue Sport en Suisse Romande.