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«Ça touche tout le monde» Le FC Winterthour relégué : une triste soirée pour les romantiques

par Marcel Hauck

13.5.2026 - 13:00

Le FC Winterthour, cette sympathique antithèse du football moderne, est relégué après quatre ans en Super League. Avec beaucoup de classe et de dignité, mais aussi en toute logique sportive.

La relégation du FC Winterthour a été scellée mardi soir au Letzigrund.
La relégation du FC Winterthour a été scellée mardi soir au Letzigrund.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck

13.05.2026, 13:00

Il est tout à fait approprié que Winterthour soit relégué. A une journée de la fin, la défaite 3-2 subie face à GC scelle ce qui se profilait depuis longtemps. Les scènes qui se déroulent ensuite au Letzigrund illustrent néanmoins parfaitement pourquoi beaucoup regrettent la relégation du FCW.

Les quelque 2000 supporters de Winterthur applaudissent leurs joueurs, les réconfortent et leur offrent même des écharpes en signe de reconnaissance. Quelle différence avec les images qui ont suivi l’élimination de Grasshopper en demi-finale de la Coupe à Lausanne, lorsque ses propres supporters se sont livrés à des débordements sur le terrain et ont même attaqué le car de l’équipe!

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Au terme d’une saison où les romantiques du football se réjouissent du sensationnel titre de champion décroché par le promu Thoune, à l’autre bout du classement, l’autre club «feel-good» quitte à nouveau l’élite du football suisse. «On l’entend sans cesse: nous allons manquer à la Super League», déclare d'ailleurs le coach Patrick Rahmen, ému après le match, lors d’une interview à nos collègues alémaniques de chez blue Sport.

Une saison désastreuse

Sur le plan sportif, ce n’est pas vrai. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et sont désastreux. Winterthour n’était tout simplement pas assez bon pour la Super League, c’est la dure réalité. La concurrence, notamment les rivaux cantonaux du GC et du FC Zurich, a pourtant accumulé les faux-pas, ouvrant sans cesse la porte à un retour de «Winti».

Contrairement à la saison dernière, les joueurs de Winterthour n’ont toutefois pas su saisir ces occasions. En 37 matches, ils n’ont marqué que 44 maigres buts, en ont encaissé 97 et n’ont remporté que cinq victoires. Avec un tel bilan, la relégation est inévitable.

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La soirée de mardi reflète ces insuffisances. Winterthour prend une avance de 2-0 dès les dix premières minutes. Une victoire aurait permis de se rapprocher à un point du GC avant la dernière journée, et de garder l’espoir d’une place en barrage. Mais mais entre la 60e et la 70e, GC se voit pratiquement offrir trois buts. Winterthour n'a jamais réussi à garder ses cages inviolées cette saison.

Une énorme déception

«Ce qui est particulièrement frustrant, c’est que nous maîtrisions le match jusqu'à ce moment-là», déplore Rahmen, qui avait mené l’équipe en Championship Group et aux portes de la Coupe d’Europe lors de l'exercice 2023/24, avant de revenir l’automne dernier en tant que sauveur présumé.

«Il est difficile de trouver les mots», admet le Bâlois de 57 ans. «La déception est immense. Nous avons bénéficié d’un soutien incroyable de la part de notre entourage et des supporters. Cela touche tout le monde de très près en ce moment.»

Mais au final, l'effectif n'était tout simplement pas à la hauteur de la Super League. La réduction du budget n'a pas pu être compensée par l'enthousiasme et la solidarité, alors que la relégation n'avait pu être évitée qu'in extremis la saison dernière.

Une remontée tout sauf aisée

Et les choses ne seront pas forcément plus faciles en Challenge League. Reste à voir si les fans rempliront la Schützenwiese. Sur le plan sportif, le budget doit être considérablement réduit, et une remontée rapide face à des adversaires ambitieux comme Yverdon – ainsi que deux des trois équipes parmi Aarau, Vaduz et GC – est tout sauf acquise.

Au final, le football écrit rarement des contes de fées comme ceux du Thoune millésime 2025/26 ou de Winterthour deux ans plus tôt. En général, plus d’argent permet tout simplement de marquer plus de buts. Nostalgie et romantisme mis à part. La réalité a désormais aussi rattrapé le FC Winterthour.

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Super League | 37ème journée | Saison 25/26

12.05.2026

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