Lugano s’affirme vraiment comme la troisième équipe du pays derrière les Young Boys et le Servette FC. Le nouveau succès cueilli à St. Gall est est une nouvelle preuve.

St-Gall – Lugano 2-3 Credit Suisse Super League, 27ème journée, Saison 23/24 09.03.2024

Menés deux fois au score, les Tessinois se sont imposés 3-2 grâce à une réussite d’Uran Bislimi à la 80e pour se hisser justement à la troisième place du classement.

Si le but de l’international suisse doit beaucoup à la passivité des défenseurs et gardien adverses, le 1-1 de Zan Celar à la 10e et le 2-2 de Hadj Mahmoud à la 47e ont rappelé que le FC Lugano pouvait parfois jouer du grand football.

Battu désormais à six reprises lors de ses huit derniers matches, le FC St. Gall ne finit pas de décevoir. Deuxième du classement à la trêve, il s’apprête désormais à engager un combat qui est loin d’être gagné pour une place dans le top-6. Son formidable public semble aujourd’hui être son seul atout.

ats