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Super League Vaincu par Bâle, Thoune doit encore attendre avant de festoyer

Gregoire Galley

2.5.2026

Le sacre du FC Thoune est encore une fois repoussé. Fébrile, le promu a connu la défaite (3-1) sur la pelouse du FC Bâle samedi lors de la 35e journée de Super League, alors qu'une victoire lui aurait permis de s'assurer le premier titre de son histoire.

Bâle – Thoune 3-1

Bâle – Thoune 3-1

Super League | 35ème journée | Saison 25/26

02.05.2026

Keystone-ATS

02.05.2026, 22:23

02.05.2026, 22:41

Le scenario idéal semblait pourtant se dessiner pour la troupe de Mauro Lustrinelli. Peu après que son attaquant Christopher Ibayi avait marché sur le défenseur rhénan Nicolas Vouilloz sans être sanctionné, Thoune a en effet ouvert la marque sur un but de Valmir Matoshi après un centre parfait de Michael Heule (41e).

Mais l'équipe de l'Oberland bernois n'a pas pu conserver bien longtemps cet avantage, acquis sur sa première véritable occasion. Bâle a égalisé dès la 44e minute sur une superbe frappe enroulée du pied droit de Metinho. Les hommes de Stephan Lichtsteiner ont ensuite dominé la deuxième période.

Réduit à dix à la 82e après l'expulsion de Fabio Fehr, Thoune n'a pas tenu le choc face à un FCB pourtant privé notamment de Xherdan Shaqiri (blessé). A la 86e, Albian Ajeti a dévié une frappe excentrée d'Ibrahim Salah pour offrir les trois points aux Rhénans. Koba Koindredi a scellé le score à la 91e.

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Consécration

Malgré cette défaite, la quatrième dans leurs cinq dernières sorties, la consécration des Thounois semble n'être toujours que partie remise. Elle pourrait même survenir dimanche si leur dauphin St-Gall, qui accuse 11 longueurs de retard avec encore quatre matches à disputer, ne s'impose pas à Tourbillon face au FC Sion.

Le FC Bâle a par ailleurs non seulement repoussé le sacre de Thoune, mais a également réalisé une excellente opération comptable. Le champion en titre repasse provisoirement au 4e rang avec un point d'avance sur le FC Sion.

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