La saison de Super League de football démarre samedi. Avec trois clubs promus parmi l'élite, le canton de Vaud se retrouve face à un défi sécuritaire important, en raison d'éventuelles violences en marge des matches. Parmi les mesures envisagées, la fermeture de certains secteurs des stades.

La saison de Super League de football démarrera le mercredi 26 juillet pour les joueurs du SLO. KEYSTONE

Le football vaudois se porte très bien grâce au Lausanne-Sport, au Stade-Lausanne-Ouchy et à Yverdon-Sport, trois clubs récemment promus en Super League, sans compter l'arrivée du Stade Nyonnais en Challenge League. La Ville de Lausanne, qui se retrouve dès lors avec deux clubs en première division, fêtera d'ailleurs les exploits de ses champions le 1er août.

Revers de la médaille, la violence des supporters et ultras en marge des matches, un phénomène dont s'est inquiété récemment le Grand Conseil. Le législatif vaudois a demandé au canton de tout mettre en oeuvre pour endiguer les débordements (essentiellement des jets d'engins pyrotechniques et déprédations hors des stades), qui touchent en moyenne un match sur deux.

Premier coup de sifflet

Si le championnat débute samedi, la première rencontre verra le Stade Lausanne-Ouchy affronter Lugano mercredi prochain à la Pontaise. Puis ce sera en moyenne un match quasi tous les week-ends sur territoire vaudois.

A quelques jours de cette première rencontre, Keystone-ATS a demandé au conseiller d'Etat vaudois en charge de la sécurité Vassilis Venizelos quelles mesures ont été prises au vu de cette nouvelle donne. Premier point de satisfaction, la Swiss Football League a répondu favorablement à la demande de ne pas avoir deux rencontres en même temps à Lausanne. «Il pourra y avoir deux matches à Lausanne le même week-end, mais pas le même jour», relève le ministre.

Effectifs fortement sollicités

Quelque 150 policiers étaient et resteront mobilisés en moyenne par match. «Il faudra surtout activer les ententes intercantonales et intercommunales pour obtenir les effectifs nécessaires tout en garantissant le socle sécuritaire de base», souligne M. Venizelos.

Dans le canton, tous les corps de police vaudois seront engagés dans les dispositifs de sécurité chaque fois que ce sera nécessaire. Ce avec l’appui du Groupement latin de sécurité publique et de maintien de l'ordre, via le concordat latin, précise-t-il.

«L'objectif est d'éviter que la surcharge engendrée par la surveillance du déplacement des supporters dans la ville vers le stade n'ait des conséquences sur les autres missions de police, par exemple l'ouverture des postes de police», poursuit le conseiller d'Etat.

Négocier avec les clubs

«Il existe aujourd'hui une palette d'outils que nous allons utiliser», ajoute le ministre. «Nous avons déjà le cadre pour intervenir en cas de comportement violent» (le concordat contre le hooliganisme qui prévoit des interdictions de périmètres et amendes pour les clubs).

De plus, pour la saison qui démarre, le canton n'hésitera pas à aller plus loin, en envisageant la fermeture de certains secteurs des stades par exemple. «En parallèle, nous négocions avec les clubs pour qu'ils prennent davantage leurs responsabilités, en matière de sécurité dans et aux abords des stades et dans la prise en charge des déplacements de supporters», poursuit M. Venizelos.

Lausanne toujours à pied

Concernant justement la traversée de la ville de Lausanne à pied lors des rencontres, pour l'heure, «il n'y aura pas de transports organisés pour les fans. Malgré tout, cette question reste ouverte et il n'est pas impossible qu'une alternative soit trouvée durant la saison. Des discussions sont en cours», rapporte le ministre.

Les coûts de sécurité globaux à charge de la collectivité publique sont estimés à 1,5 million de francs pour la saison à venir dans le canton. Jusqu'ici, les clubs ne payaient que 10% de la facture policière. Le canton espère les faire contribuer davantage. Là aussi, des discussions sont en train d'être menées.

Solution nationale espérée

Le canton et la Ville de Lausanne espèrent à plus long terme une solution au niveau national. Elle aurait l'avantage d'obtenir une adhésion politique plus importante si l'ensemble des cantons, d'entente avec la Swiss Football League (SFL), adopte les mêmes mesures.

Elle permettrait également d'assurer le déplacement de supporters sur l'ensemble du territoire suisse par les CFF et d'adopter les mêmes doctrines pour tous, avec des règles harmonisées en cas de dégâts (une grosse inquiétude des CFF). Enfin, elle aurait l'avantage de responsabiliser la SFL tout en obtenant des compromis sur la participation financière de celle-ci aux coûts de sécurité.

Le billet nominatif reste la voie la plus appropriée, plaide M. Venizelos, tout comme les autorités lausannoises. Il est juridiquement possible en cas d'introduction volontaire par les clubs. Le cas échéant, une base légale devrait être créée.

nt, ats