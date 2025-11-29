  1. Clients Privés
Après le dérapage de ses fans Young Boys réagit : «Certaines choses sont inexcusables»

ATS

29.11.2025 - 12:23

Le président du conseil d'administration du club de football Young Boys (YB), Marcel Brülhart, a annoncé samedi dans les médias son intention de prendre des mesures après les violences commises jeudi par des supporters en Angleterre. Le club va rencontrer les organisations de supporters.

Les supporters d’YB se sont «illustrés» de bien mauvaise manière jeudi à Birmingham
Keystone-SDA

29.11.2025, 12:23

29.11.2025, 13:55

Après les échauffourées qui ont éclaté jeudi lors du match d'Europa League à Birmingham, huit supporters du club bernois ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un policier.

Europa League. Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Europa LeagueAston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Marcel Brülhart a exprimé sa déception dans des interviews accordées aux journaux Blick et Berner Zeitung. «Certaines choses sont inexcusables et d'autres se sont mal passées», déclare le président. Certes, il ne s'agit que d'un petit groupe de fans violents qui ne concerne pas l'ensemble des supporters. Mais il note un changement: cette année, il y a une «augmentation notable» du nombre de personnes prêtes à la violence.

Le club souhaite clarifier les raisons de cette tendance avec les organisations de supporters. Il est possible que le club renforce ses efforts en matière de prévention. YB consacre déjà beaucoup de moyens à la sécurité dans son propre stade, au travail avec les supporters et à leur accompagnement lors des matchs à l'extérieur. De plus, le club dépend «plus que jamais» de la poursuite des auteurs individuels par la police, ajoute M. Brülhart.

Incident à Aarau

Les supporters du YB ont déjà défrayé la chronique cette saison. Après un match de coupe à Aarau fin septembre, des supporters cagoulés du club ont attaqué la police avec des engins pyrotechniques, des pierres et des barrières de chantier.

Chaos après YB–Aarau. Supporters brûlés, police prise pour cible, train bloqué

Chaos après YB–AarauSupporters brûlés, police prise pour cible, train bloqué

Un policier a été blessé et deux voitures de police ont été endommagées. De plus, pendant le match, plusieurs spectateurs bernois ont été brûlés par des engins pyrotechniques allumés dans leur propre camp.

Aston Villa – Young Boys 2-1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

