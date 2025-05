David von Ballmoos va quitter Young Boys, annonce vendredi le club bernois. Marvin Keller est confirmé comme gardien no 1, alors que Heinz Lindner débarque en tant que doublure.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝘇𝘂𝗺 𝗚𝗼𝗮𝗹𝗶𝗲-𝗧𝗲𝗮𝗺

👉 https://t.co/4Ac8FAdmNq



Die Rollenverteilung bei den YB-Goalies im Hinblick auf die neue Saison ist geklärt. Marvin Keller bleibt die Nummer 1, Heinz Lindner stösst neu als Ersatzgoalie zu YB, Dario Marzino verlängert als Nummer 3… pic.twitter.com/Lhef3DSbin — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 30, 2025

Keystone-SDA ATS

«La légende d'YB David von Ballmoos a exprimé à la direction sportive son souhait de relever un nouveau défi dans un autre club», souligne le 3e du dernier championnat de Super League à propos du portier bernois de 30 ans. Celui-ci faisait partie de l'effectif professionnel bernois depuis 2013, à l'exception d'une parenthèse de deux ans à Winterthour (2015-2017).

Marvin Keller (22 ans), qui s'est imposé comme le titulaire lors de la saison écoulée, a pour sa part prolongé d'un an son contrat soir jusqu'en 2028. L’Autrichien Heinz Lindner (34 ans) débarque quant à lui en provenance du FC Sion avec un contrat d'un an à la clé. Le gardien no 3 sera par ailleurs Dario Marzino.