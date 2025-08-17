Willem Geubbels n'est plus un joueur du FC Saint-Gall. Le Français quitte la Suisse pour rejoindre le Paris FC, récemment promu en Ligue 1, ont annoncé les deux clubs dimanche.

Au revoir, mon gars! 💚



Willem Geubbels verlässt den FCSG und wechselt zum @ParisFC. Alles Gute, Willem! 💪 #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/d6acngJm5c — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) August 17, 2025

Selon plusieurs médias français, le club parisien a dû débourser environ 10 millions d'euros (9,44 mio de francs) pour s'attacher les services de l'attaquant de 24 ans. Ce dernier a signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons avec l'ambitieux promu, propriété de la famille Arnault et du groupe Red Bull.

Geubbels retrouve donc la Ligue 1 deux ans et demi après avoir rejoint la Suisse orientale en provenance de l'AS Monaco. A Saint-Gall, il s'était rapidement imposé comme un buteur fiable, marquant 30 buts en 95 matches.