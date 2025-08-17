  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Le FC St-Gall perd son buteur : Willem Geubbels signe à Paris

ATS

17.8.2025 - 12:08

Willem Geubbels n'est plus un joueur du FC Saint-Gall. Le Français quitte la Suisse pour rejoindre le Paris FC, récemment promu en Ligue 1, ont annoncé les deux clubs dimanche.

Keystone-SDA

17.08.2025, 12:08

Selon plusieurs médias français, le club parisien a dû débourser environ 10 millions d'euros (9,44 mio de francs) pour s'attacher les services de l'attaquant de 24 ans. Ce dernier a signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons avec l'ambitieux promu, propriété de la famille Arnault et du groupe Red Bull.

Geubbels retrouve donc la Ligue 1 deux ans et demi après avoir rejoint la Suisse orientale en provenance de l'AS Monaco. A Saint-Gall, il s'était rapidement imposé comme un buteur fiable, marquant 30 buts en 95 matches.

Les plus lus

Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis
Les Républicains tentent de recruter des partisans jusqu'en Suisse
La Genevoise Elise Chabbey triomphe au bout du suspense !
«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin
Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne (VD)