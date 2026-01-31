  1. Clients Privés
Super League La lanterne rouge assombrit la soirée d'un Lausanne-Sport maussade

ATS

31.1.2026 - 20:03

Winterthour a battu le Lausanne-Sport 2-1 lors de la 22e journée de Super League. Les Vaudois ont ainsi égaré trois points très précieux dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.

Winterthour – Lausanne-Sport 2-1

Winterthour – Lausanne-Sport 2-1

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Keystone-SDA

31.01.2026, 20:03

31.01.2026, 20:27

La lanterne rouge a pris les devants dès la 4e par Jankewitz et aurait pu creuser l'écart en plusieurs circonstances avant la pause. Amorphe, le LS a balbutié son jeu au point que Peter Zeidler, visiblement agacé, a effectué trois changements à la reprise.

Des conséquences notables ?. Le Lausanne-Sport, dernier mince espoir suisse en Coupe d’Europe

Des conséquences notables ?Le Lausanne-Sport, dernier mince espoir suisse en Coupe d’Europe

Le LS a toutefois égalisé par Mollet à la 55e, sur sa première frappe cadrée. Mais faute de pouvoir prendre l'avantage, les visiteurs ont été surpris par une réussite de Golliard (74e).

Deux matchs catastrophiques

Après avoir entamé 2026 avec deux succès en déplacement, les Lausannois viennent de prendre un point seulement en affrontant l'avant-dernier (Grasshopper) et le dernier du classement. Cela pourrait leur coûter cher à l'heure du décompte final au terme de la 33e journée.

Avec ce succès, son troisième de la saison, Winterthour s'est offert une lueur d'espoir.

