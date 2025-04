Winterthour n'est pas mort! La lanterne rouge de Super League a signé un succès vital contre Grasshopper samedi à Zurich (1-0) pour revenir à trois points de la place de barragiste.

GC – Winterthour 0-1 Credit Suisse Super League // 33ème journée // Saison 24/25 19.04.2025

Keystone-SDA ATS

Stefanos Kapino a été le héros de cette victoire en détournant un penalty de Giotto Morandi à la 83e minute. La main de Silvan Sidler n'avait pas échappé à la VAR quelques instants plus tôt.

L'unique but a été marqué par Nishan Burkart, qui a profité d'une interception manquée de Tim Meyer sur un long ballon. L'attaquant de 25 ans a trompé Justin Hammel d'un tir croisé dans le petit filet (48e)

Ce résultat n'arrange ni GC ni Yverdon, qui voient donc Winterhour revenir à trois longueurs. Les Nord-Vaudois, qui se rendent à Bâle lundi et Sion (six points d'avance sur le dernier), qui se déplace à Saint-Gall, sont plus que jamais concernés par la lutte contre la relégation.