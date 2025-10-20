  1. Clients Privés
Super League Winterthour se sépare d’Uli Forte après neuf matchs sans succès

ATS

20.10.2025 - 22:26

Le FC Winterthour a annoncé lundi soir s'être séparé de son entraîneur Uli Forte. L'actuelle lanterne rouge de Super League n'a remporté aucun match en neuf journées de Super League.

Uli Forte n'est plus l'entraîneur de Winterthour.
Uli Forte n'est plus l'entraîneur de Winterthour.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.10.2025, 22:26

20.10.2025, 22:52

Uli Forte a subi les foudres des dirigeants de «Winti» après la défaite 3-0 à Bâle samedi, la cinquième d'affilée. Le club se trouve actuellement à la dernière place du classement de Super League avec seulement deux points pour 10 buts marqués pour 28 encaissés.

Un nouvel entraîneur doit maintenant apporter de nouvelles impulsions pour sortir l'équipe de la spirale négative et la faire évoluer, selon le club. L'intérim est assuré par les deux entraîneurs assistants Luigi de Donno et Dario Zuffi, et le successeur de Forte n'est pas encore connu.

Une place dans le «Hall of Fame»

Le technicien de 51 ans avait rejoint le FC Winterthur en hiver de la saison dernière et, bien que le club se trouvait alors en bas de classement avec 13 points, il a obtenu le maintien direct et n'a pas dû passer par la case barrage.

Le passage d'Uli Forte à Winterthour restera cependant dans les mémoires. Dans le communiqué du club qui annonce son licenciement, il est écrit qu'il mérite «une place dans le Hall of Fame» de «Winti» pour avoir sauvé le club de la relégation lors du dernier championnat. «Nous remercions Uli Forte pour son engagement au FCW et lui souhaitons le meilleur pour le futur» conclut le communiqué.

Le club zurichois n'a plus gagné en Super League depuis sa victoire 2-0 face à Sion la saison dernière, et pointe actuellement à 6 points de l'avant-dernier, Servette FC. Les entraîneurs ad interim ont désormais quelques jours pour se préparer à accueillir Lucerne ce samedi pour la 10e journée du championnat.

