Xherdan Shaqiri évolue à un niveau au-dessus avec le FC Bâle en cette fin de saison de Super League. On l'a suivi lors du match contre Servette (victoire 5-1), lors duquel le capitaine rhénan a de nouveau briller, avec un but et deux passes décisives. Reportage en compagnie de notre consultant Carlos Varela.

