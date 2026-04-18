Le FC Thoune a fait un pas de géant vers le titre de champion de Suisse. Le promu a dominé Bâle 3-1 samedi dans le match en retard de la 33e journée pour porter son avance sur son dauphin St-Gall à 14 longueurs. Il lui manque deux points pour classer l'affaire, à cinq journées de la fin.

Thoune – Bâle 3-1 Super League | 33ème journée | Saison 25/26 18.04.2026

Keystone-SDA ATS

Les hommes de Mauro Lustrinelli pourraient bien célébrer le sacre le plus inattendu de l'histoire du football suisse dès samedi prochain. Le club de l'Oberland bernois peut mettre le champagne au frais avant d'accueillir Lugano, 3e du classement à désormais 17 points du leader. St-Gall défiera pour sa part YB le lendemain à Berne.

Thoune, qui restait sur deux défaites consécutives en championnat, a maîtrisé son sujet samedi. Notamment grâce à un Michael Heule intenable. Le latéral gauche a inscrit le 2-0 (53e), profitant de l'apathie de la défense rhénane après un long ballon de Kastriot Imeri, avant de signer la passe décisive sur le 3-1 d'Elmin Rastoder.

Cette réussite de la 56e minute a brisé l'élan du FCB, qui s'était brièvement enflammé après avoir inscrit le but de l'espoir à la 56e grâce à Julien Duranville. Rastoder, auteur de sa 13e réussite dans ce championnat 2025/26, s'était d'ailleurs déjà illustré en réussissant la passe décisive sur le 1-0 de Christopher Ibayi (28e).

Bâle n'avait pourtant perdu qu'un seul des 16 derniers matches qu'il avait joués sur la pelouse de Thoune en Super League, s'imposant notamment 3-1 à la mi-septembre. Mais le FC Thoune évolue désormais à un tout autre niveau, et avait d'ailleurs gagné à Bâle le 1er février pour les débuts de Stephan Lichtsteiner sur le banc bâlois.