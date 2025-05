Xherdan Shaqiri snobé, Alvyn Sanches élu meilleur joueur de Super League !

Lundi soir à Aarau, ce n’est pas «XS» mais «AS», comprenez Alvyn Sanches, qui a été élu «Golden Player» de Super League par ses pairs lors de la soirée de gala de l’Association suisse des footballeurs (SAFP). Un sacre qui peut paraître surprenant au vu des statistiques du Bâlois cette saison.

Keystone-ATS & blue Sport Clara Francey

Grande distinction pour Alvyn Sanches. L’ailier du Lausanne-Sport, actuellement blessé, a été élu «Golden Player» de la saison en cours par les joueurs de Super League, comme l’a annoncé l’Association suisse des footballeurs (Swiss Association of Football Players) dans un communiqué.

Avec douze buts et quatre passes décisives en 28 matches, Sanches a su convaincre ses pairs avant la clôture du vote, fin mars. Peu de temps auparavant, le joueur romand de 22 ans s’était gravement blessé aux ligaments croisés lors de sa première sélection avec l’équipe nationale suisse.

Xherdan Shaqiri, pourtant étincelant avec le FC Bâle (15 buts et 20 passes décisives en 30 matches, dont cinq buts et sept assists depuis fin mars), doit se contenter d’une place dans le onze type de la saison.

Aux côtés de Sanches et Shaqiri, on retrouve dans cette équipe : Steve Rouiller, Timothé Cognat, Dereck Kutesa, Miroslav Stevanovic (tous Servettiens), Marwin Keller, Jaouen Hadjam, Filip Ugrinic (joueurs d'YB), Kevin Carlos (Bâle) et Mattia Zanotti (Lugano).

Naomi Luyet sacrée chez les femmes

Nikola Gjorgjev (Aarau) a été désigné joueur de la saison en Challenge League. En Women’s Super League, le titre est revenu à Naomi Luyet (Young Boys).

L’élection est organisée chaque année depuis 2006 par la Swiss Association of Football Players (SAFP). Seuls les joueurs et joueuses des différentes ligues peuvent voter. Aucun jury ni vote des fans n’est pris en compte.

