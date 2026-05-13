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Super League Le rideau tombe sur la carrière d'un cador du FCZ

ATS

13.5.2026 - 23:04

Le FC Zurich va perdre son capitaine de longue date, Yanick Brecher. A 32 ans, le gardien va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, après 15 ans.

Keystone-SDA

13.05.2026, 23:04

Brecher disputera son dernier match pour le FCZ samedi lors de la rencontre à domicile contre Servette, a annoncé le club mercredi. A l'exception d'un prêt de huit mois au FC Wil en Challenge League lors de la saison 2014/15, Brecher n'a joué que pour le FCZ durant sa carrière.

Avec les Zurichois, il a remporté trois fois la Coupe (2014, 2016, 2018) et a été sacré champion de Suisse en 2022. Depuis 2019, le gardien portait également le brassard de capitaine.

Brecher restera au FCZ en tant qu’ambassadeur.

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