Le FC Zurich va perdre son capitaine de longue date, Yanick Brecher. A 32 ans, le gardien va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, après 15 ans.

𝐘𝐚𝐧𝐢𝐜𝐤 𝐁𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐞𝐧𝐝𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 🧤



Unser langjähriger Torhüter und Captain Yanick Brecher hat beschlossen, seine grosse Karriere zum Ende dieser Saison zu beenden. Der 32-Jährige absolvierte bislang 366 Pflichtspiele für den Stadtclub.… pic.twitter.com/FcZ95AsGXy — FC Zürich (@fc_zuerich) May 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Brecher disputera son dernier match pour le FCZ samedi lors de la rencontre à domicile contre Servette, a annoncé le club mercredi. A l'exception d'un prêt de huit mois au FC Wil en Challenge League lors de la saison 2014/15, Brecher n'a joué que pour le FCZ durant sa carrière.

Avec les Zurichois, il a remporté trois fois la Coupe (2014, 2016, 2018) et a été sacré champion de Suisse en 2022. Depuis 2019, le gardien portait également le brassard de capitaine.

Brecher restera au FCZ en tant qu’ambassadeur.