YB donne une leçon à Yverdon, St-Gall fait un mauvais «witz» à Lugano

Saint-Gall a fait chuter le leader lors de la 22e journée de Super League. Les Brodeurs se sont imposés 2-1 face à Lugano. Dans l'autre rencontre de mercredi soir, les Young Boys ont fessé Yverdon 6-1.

St-Gall – Lugano 2-1 Credit Suisse Super League // 22ème journée // Saison 24/25 05.02.2025

ATS Clara Francey

Dans le brouillard et le froid, le leader a craqué dans les arrêts de jeu. Pourtant, Koutsias avait placé les bianconeri sur les bons rails (29e), mais les Brodeurs n'ont rien lâché. La superbe égalisation de Witzig à la 76e était donc méritée. Et dans la foulée, Saint-Gall a mis une grosse pression et a frôlé à plusieurs reprises le 2-1, avant que Witzig ne délivre le stade à la 94e.

Lugano (38 points) va perdre sa place en tête du classement jeudi soir. L'affrontement entre Bâle (37) et Lucerne (36) permettra de désigner le nouveau leader.

Yverdon s'écroule

Yverdon n'a pas pesé lourd au Wankdorf face à un YB qui reprend enfin des couleurs. Les Bernois ont en effet marqué deux buts très rapidement par Fassnacht (5e) et Raveloson (9e). Après une telle entame, la tâche des visiteurs est devenue quasi sans espoir. Et ce d'autant plus que les Vaudois ont été réduits à dix peu avant la pause après l'expulsion de Diop.

Ils ont néanmoins réduit l'écart contre le cours du jeu par Marchesano (64e), mais YB a repris ses distances peu après grâce à un penalty de Bedia (66e). Monteiro (72e), Imeri (76e) et Colley (92e/pen) ont ensuite donné au score une ampleur bien lourde pour l'équipe de Paolo Tramezzani.