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Super League Plusieurs départs et des retours chez les Young Boys

ATS

3.6.2026 - 16:20

Chris Bedia quitte les Young Boys. Le club bernois n'a pas levé l'option d'achat définitive de l'attaquant de l'Union Berlin, comme l'ont annoncé les Bernois mercredi.

Chris Bedia quitte les Young Boys.
Chris Bedia quitte les Young Boys.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

03.06.2026, 16:20

Le joueur de 30 ans avait rejoint Berne en janvier 2025 et a disputé 67 matches officiels, au cours desquels il a inscrit 28 buts. Il en a marqué 23 en championnat, trois en Europa League et deux en Coupe de Suisse.

Lukasz Lakomy ne reviendra pas non plus à Berne. Le Polonais, qui a déjà joué en prêt en Belgique à Oud-Heverlee Leuven lors de la saison qui vient de s’achever, a été définitivement transféré par le club belge.

En revanche, Kastriot Imeri, Lewin Blum, Rhodri Smith et Emmanuel Tsimba sont de retour de prêts.

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