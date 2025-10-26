  1. Clients Privés
Super League YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich

ATS

26.10.2025 - 16:14

YB a renoué avec le succès en championnat lors de la 10e journée de Super League face au FC Zurich 3-2. Les hommes de Giorgio Contini ont pris les commandes du match dès le début de la 2e période.

Zurich – YB 2-3

Zurich – YB 2-3

Super League | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Keystone-SDA

26.10.2025, 16:14

26.10.2025, 19:02

Après leur victoire 3-2 à domicile face à Ludogorets en Europa League ce jeudi, les Bernois se sont imposés en Super League après deux défaites successives à St-Gall et surtout à Lausanne, où ils s'étaient inclinés 5-0 début octobre. Face à un FCZ mené pour la 1re fois par Dennis Hediger, qui assure l'intérim après le départ de van der Gaag cette semaine, YB a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 14e par Monteiro sur un corner de son capitaine Fernandes.

Europa League. Une victoire vitale pour les Young Boys face à Ludogorets

Europa LeagueUne victoire vitale pour les Young Boys face à Ludogorets

Un penalty manqué par le FCZ à la 94e

Par la suite, les Bernois ne sont pas parvenus à doubler la mise, malgré des occasions devant la cage zurichoise. Cette passivité sera parfaitement exploitée par les Zurichois sur leur 1er tir cadré, grâce à Kény qui a égalisé à la 38e, avant de récidiver 4 minutes plus tard face au portier d'YB Keller, qui a repoussé le ballon directement sur l'attaquant. En 2e période, Cordova (48e) puis Fassnacht (54e) ont permis à YB de reprendre les devants. Le FCZ a encore poussé en fin de rencontre pour chercher l'égalisation, mais a dû s'avouer vaincu pour la 4e fois consécutive toutes compétitions confondues, malgré un penalty obtenu dans les arrêts de jeu.

Super League. Magnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano

Super LeagueMagnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano

