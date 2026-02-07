  1. Clients Privés
Super League Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

ATS

7.2.2026 - 22:34

Young Boys est toujours autant à la peine en Super League. Alors qu'ils menaient au score, les Bernois ont concédé le match nul sur la pelouse de Grasshopper samedi à Zurich (1-1).

GC – YB 1-1

Super League | 23ème journée | Saison 25/26

07.02.2026

Keystone-SDA

07.02.2026, 22:34

Le scénario de cette partie a basculé à la 66e minute lorsque le défenseur d'YB Gregory Wüthrich a été expulsé pour un deuxième carton jaune. Les jaune et noir menaient au score suite à un joli but de l'ex-Lausannois Alvyn Sanches en première période (31e), sans parvenir à se mettre à l'abri.

Les Sauterelles, qui se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de Suisse au détriment du FC Sion mardi (4-3 ap), ont profité de leur avantage numérique pour égaliser sur une réussite de Maximilian Ullmann (79e).

Coupe de Suisse. Le FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !

Coupe de SuisseLe FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !

A la 90e, Darian Males a cru sauver YB d'une contre-performance en concluant un bel effort de Joël Monteiro et Christian Fassnacht. Mais la VAR est justement intervenue pour signaler à l'arbitre M. Turkes une faute bernoise au départ de l'action.

Les Young Boys stagnent donc toujours à la 6e place, à cinq points de la 3e place occupée par Saint-Gall, qui a disputé deux matches de moins. Quant aux Zurichois, ils restent collés à l'avant-dernière place de barragiste, à quatre longueurs de Lucerne (10e).

Super League. Accroché dans le duel des malades, le FC Sion fait du surplace

Super LeagueAccroché dans le duel des malades, le FC Sion fait du surplace

Alvyn Sanches : «Le rouge nous a vraiment mis en difficulté»

Alvyn Sanches : «Le rouge nous a vraiment mis en difficulté»

L’attaquant d’YB réagit au micro de blue Sport après le nul concédé à GC (1-1).

