Super League Young Boys renforce sa place du bon côté de la barre, Sion repart bredouille

ATS

4.3.2026 - 22:31

La lutte pour figurer dans le top 6 de Super League a sans doute connu un tournant décisif mercredi. Les Young Boys, qui ont gagné 2-1 à Lucerne, ont renforcé leur place du bon côté de la barre.

Les Young Boys renforcent leur place dans le bon wagon.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 22:31

04.03.2026, 22:50

Ce match de la 28e journée était crucial entre le 6e et le 7e du classement. Les Bernois ont fait la bonne opération de la soirée grâce à des réussites d'Edimilson Fernandes (56e) et de Males (79e). YB a eu l'avantage d'évoluer à onze contre dix dès la 42e en raison de l'expulsion de Ferreira. Un penalty de Karweina (86e) a redonné tardivement espoir aux Lucernois.

Le club de la capitale, qui occupe le 5e rang, possède désormais 9 points d'avance sur Lucerne alors qu'il en reste 15 en jeu jusqu'à la séparation en deux groupes après la 33e journée. Il faudra donc presque un séisme pour que les Young Boys ne fassent pas partie du Championship Group.

Sion s'incline

Sion est revenu bredouille de son déplacement au Tessin, où il s'est incliné 2-1 face à Lugano. Les Valaisans ont pourtant ouvert le score dès la 10e grâce à un penalty de Kabacalman, mais les bianconeri ont réagi dans la foulée par Steffen (12e).

Les visiteurs ont ensuite trouvé la barre sur une tête de Nivokazi (43e) avant que Saipi ne sauve devant Berdayes (56e). Quatre minutes après être entré, Behrens a donné la victoire aux Luganais (62e). Sion, qui n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois en 2026, se retrouve à la 6e place avec 8 points de réserve sur la barre.

Lugano – Sion 2-1

Super League | 28ème journée | Saison 25/26

04.03.2026

Le LS renoue avec le succès

Le Lausanne-Sport a décroché un succès attendu depuis le 17 janvier et sept matches. Au Letzigrund, les Vaudois ont gagné 2-1 contre le FC Zurich. Cela leur permet de revenir à la hauteur de Lucerne et de conserver un mince espoir d'éviter le Relegation Group.

Le LS a pris l'avantage à la 35e par son joyau Janneh, auteur déjà de son sixième but depuis son arrivée lors du mercato. Cavaleiro a égalisé à la 72e mais les visiteurs ont arraché les trois points de manière méritée grâce à une tête de Sow dans les arrêts de jeu (92e).

