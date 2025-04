Les Young Boys n'ont pas signé un cinquième succès de suite en Super League. Lors de la 31e journée, les Bernois ont dû se contenter d'un nul 1-1 à domicile contre Yverdon, qui aurait mérité mieux.

YB – Yverdon 1-1 Credit Suisse Super League // 31ème journée // Saison 24/25 05.04.2025

Keystone-SDA ATS

Les visiteurs ont choqué leurs adversaires en marquant dès la 9e par Sylla et en se montrant plus inspirés. YB a certes réagi à la reprise et a égalisé à la 60e par l'inévitable Fassnacht, auteur des cinq derniers buts de son équipe.

Mais alors que l'on pensait le tenant du titre lancé vers la victoire, c'est au contraire Yverdon qui est passé tout près. Sylla a trouvé le poteau alors que le but était vide (70e). Puis, le gardien Marvin Keller s'est mué en héros pour YB: il a arrêté un penalty de Rodrigues (76e) avant de dévier sur sa barre un essai de Grodem (82e).

YB revient à deux points de Bâle et à un de Servette, qui joueront tous deux dimanche. Yverdon, pour sa part, compte six points d'avance sur Grasshopper et neuf sur Winterthour.