Après deux défaites de rang, Yverdon s’est partiellement rassuré. Le néo-promu a obtenu le nul (1-1) à domicile devant Winterthour dans une partie marquée par les frasques de Christopher Lungoyi.

Yverdon – Winterthour 1-1 Credit Suisse Super League, 12ème journée, Saison 23/24 28.10.2023

Coupable d’être parti seul au but alors que les Zurichois avaient arrêté de jouer pour que l’on puisse soigner son coéquipier Aymen Mahious, l’attaquant yverdonnois a bafoué les valeurs du fair-play avant d’être expulsé à la 69e pour un second carton jaune brandi en raison d’une simulation. Le samedi du Genevois, si brillant depuis le début de ce championnat, fut bien sombre.

A dix contre onze, Yverdon a tenu le score grâce à Kevin Martin qui a détourné à la 80e un penalty de Roman Buess. En concurrence avec le Canadien, Sebastian Breza, Kevin Martin a marqué des points auprès de sa direction. Se priver d’un tel battant serait se tirer une balle dans le pied.

St. Gall bat Grasshoppers

Dans l’autre rencontre disputée à 18h00, le FC St. Gall a battu 3-1 les Grasshoppers, score acquis à la pause, pour poursuivre son sans faute à domicile: six victoires en six matches. A la formation de Peter Zeidler de se libérer hors de ses bases pour, pourquoi pas, s’immiscer dans la lutte pour le titre qui ne concerne à priori que le FC Zurich et les Young Boys.

St-Gall – GC 3-1 Credit Suisse Super League, 12ème journée, Saison 23/24 28.10.2023

ats