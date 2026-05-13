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GC-Winterthour Pétard lancé depuis l'extérieur du stade : quatre supporters touchés

ATS

13.5.2026 - 17:03

Le jet d'un pétard dans le secteur des fans de Grasshopper (GC), mardi soir lors d'un match au stade du Letzigrund à Zurich a fait plusieurs blessés. Quatre fans zurichois ont subi un dégât auditif. Le pétard a apparemment été lancé depuis l'extérieur de l'enceinte.

Un certain nombre de supporters avaient déjà allumé des engins pyrotechniques durant la rencontre.
Un certain nombre de supporters avaient déjà allumé des engins pyrotechniques durant la rencontre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 17:03

L'incident est survenu quelques minutes après le début du match de football GC-Winterthour, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police municipale de Zurich. Ce dernier confirme une information révélée mercredi par le Tages-Anzeiger.

Super League. GC scelle la relégation de Winterthour, le grand huit pour Servette

Super LeagueGC scelle la relégation de Winterthour, le grand huit pour Servette

Quatre personnes ont fait part de douleurs aux oreilles ou de sifflements permanents. Certaines ont déposé une plainte pénale. Une enquête de police est en cours. L'engin pyrotechnique a probablement été lancé depuis l'extérieur du stade et a explosé parmi les fans de Grasshoppers.

Résumé du match entre GC et Winterthour

GC – Winterthour 3-2

GC – Winterthour 3-2

Super League | 37ème journée | Saison 25/26

12.05.2026

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