Le jet d'un pétard dans le secteur des fans de Grasshopper (GC), mardi soir lors d'un match au stade du Letzigrund à Zurich a fait plusieurs blessés. Quatre fans zurichois ont subi un dégât auditif. Le pétard a apparemment été lancé depuis l'extérieur de l'enceinte.

Un certain nombre de supporters avaient déjà allumé des engins pyrotechniques durant la rencontre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'incident est survenu quelques minutes après le début du match de football GC-Winterthour, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police municipale de Zurich. Ce dernier confirme une information révélée mercredi par le Tages-Anzeiger.

Quatre personnes ont fait part de douleurs aux oreilles ou de sifflements permanents. Certaines ont déposé une plainte pénale. Une enquête de police est en cours. L'engin pyrotechnique a probablement été lancé depuis l'extérieur du stade et a explosé parmi les fans de Grasshoppers.

Résumé du match entre GC et Winterthour