Le FC Zurich et le FC Sion ouvriront la nouvelle saison de Super League le vendredi 25 juillet, selon le calendrier dévoilé vendredi.

📆 SFL veröffentlicht Spielpläne der Saison 2025/26



ℹ️ In einem ersten Schritt hat die Swiss Football League (SFL) in Abstimmung mit den Klubs, den Behörden und den TV-Partnern die Paarungen der ersten 22 Spieltage der Brack Super League (BCL) festgelegt. Im Anschluss wurden die… pic.twitter.com/4QKrEDijLV — Swiss Football League (@News_SFL) June 20, 2025

Keystone-SDA ATS

Bâle entamera pour sa part la défense de son titre le lendemain, en déplacement à Saint-Gall. Les autres matches de cette première ronde, qui se tiendra sur trois jours, sont Grasshoppers – Lucerne, Young Boys – Servette, Lausanne – Winterthour et Lugano – Thoune.

Une semaine plus tard, le week-end des 2 et 3 août, Servette (contre Saint-Gall), Winterthour (contre les Young Boys), Bâle (contre les Grasshoppers), le promu Thoune (contre Lausanne), Lucerne (contre le FCZ) et Sion (contre Lugano) disputeront leurs premiers matches à domicile. Le premier derby romand, un Sion-Servette, est agendé au samedi 23 août (4e journée).

A noter que le championnat de Challenge League débutera également le vendredi 25 juillet. Deux matches démarreront dès 19h30 ce jour-là: Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais et Rapperswil-Jona - Etoile Carouge.