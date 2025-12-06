  1. Clients Privés
Super League Zurich surprend St-Gall et rebat les cartes

Nicolas Larchevêque

6.12.2025

Zurich a réussi une bonne opération en allant s’imposer (2-1) sur la pelouse de Saint-Gall samedi soir lors de la 16e journée de Super League. Le FCZ intègre le top 6, tandis que les Brodeurs laissent le leader Thoune s’échapper en tête avec provisoirement 6 points d’avance.

St-Gall – Zurich 1-2

St-Gall – Zurich 1-2

Super League | 16ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

Keystone-ATS

06.12.2025, 22:25

06.12.2025, 22:39

Coup d’arrêt pour le FC Saint-Gall ! Battus 2-1 à domicile par le FC Zurich, les Saint-Gallois perdront la deuxième place du classement si les Young Boys s’imposent ce dimanche à Sion.

Devant 18'854 spectateurs, le FC Zurich a raflé la mise sur des réussites de Matthias Phaëton et de Philippe Kény. Le succès du club du Letzigrund ne souffre aucune discussion. Porté par un vent nouveau, le FCZ s’avance comme l’équipe en forme du moment avec 10 points cueillis lors de ses quatre derniers matches pour se retrouver au moins jusqu’à dimanche du bon côté de la barre.

Intérimaire jusqu’à la trêve, Dennis Hediger est peut-être appelé à s’inscrire dans la durée à la tête du club. Il a en tout cas donné une âme à une équipe qui était en perdition il y a encore un mois.

Super League. Servette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie

Super LeagueServette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie

