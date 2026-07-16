L'Américain Jackson Suber a pris la tête du classement lors de la première journée du 154e British Open à Southport. Et ceic à la surprise générale.

Jackson Suber a pris la tête du classement lors de la première journée du 154e British Open à Southport.

Ce débutant de 26 ans a réalisé un score de 65 sur le parcours du Royal Birkdale Golf Club, au nord de Liverpool. Suber est ainsi le seul joueur à avoir terminé cinq coups sous le par. Le Sud-Coréen Im Sung-Jae et l'Anglais Daniel Brown ont quant à eux terminé à -4.

Le tenant du titre et numéro un mondial, l'Américain Scottie Scheffler, a débuté ce tournoi de grande tradition, qui compte parmi les quatre plus importants de la saison, avec un score de 68.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, six fois vainqueur en Grand Chelem, a pour sa part déçu. Le numéro deux mondial a rendu une carte de 72 sur ce parcours vallonné et craint désormais de ne pas passer le cut.