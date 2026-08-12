Owen Ansah a remporté mardi la médaille de bronze lors de la finale du 100 mètres aux Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham. Cependant, son refus de se soumettre à un contrôle antidopage jette une ombre considérable sur la réussite de l'Allemand. Il risque une suspension.

Mardi soir, les Britanniques Romell Glave et Jeremiah Azu ont créé la surprise en décrochant les deux premières places en finale du 100 mètres des Européens disputés à domicile. Mais les gros titres reviennent également au médaillé de bronze Owen Ansah, originaire d'Allemagne, bien que ce ne soit pas pour des raisons sportives.

Peu avant le début des Championnats d'Europe d'athlétisme, l'Agence nationale antidopage allemande (Nada) a proposé une suspension de quatre ans à l'athlète détenteur du record allemand du 100 mètres. Le 9 juillet dernier, juste avant son départ pour le meeting de la Diamond League à Monaco, Ansah n'avait pas fourni de nouvel échantillon lors d’un test antidopage à son domicile, alors qu'un contrôleur le lui avait demandé.

Un délai de 20 jours a commencé à courir pour Ansah, durant lequel il a la possibilité d'accepter les conclusions de la Nada ou de demander l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le Tribunal arbitral allemand du sport. Si Ansah accepte la décision de la Nada, sa suspension sera réduite à trois ans. Cependant, son avocat a déjà fait savoir que le sportif n'accepterait pas la proposition de la Nada. Une procédure disciplinaire sera donc engagée. L'affaire pourrait même être portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Ansah n'a «pas peur»

Le jeune homme de 25 ans s'est alors rendu aux Européens à Birmingham malgré la polémique liée au dopage et a marqué les esprits mardi en décrochant la 3e place lors de la finale du 100 mètres. Après la course, Ansah a déclaré qu’il n’avait «pas peur» de devoir rendre sa médaille de bronze a posteriori. Il a réitéré ce qu’il avait déjà expliqué fin juillet lors des championnats d’Allemagne : «J’ai une formidable équipe derrière moi, ça me donne des ailes. Je ne peux pas influencer le reste. Je ne peux influencer que ma vitesse sur la piste, et c’est ce que j’ai montré aujourd’hui.»

Lors de la finale du 100 mètres, Ansah n'a dû s'incliner que face aux Britanniques Glave Romell et Jeremiah Azu. La superstar italienne Marcell Jacobs (à l'arrière) a dû abandonner sur blessure. IMAGO

Il est clair que cette médaille rend l'affaire Ansah encore plus sensible. Il prendra également le départ en individuel sur 200 mètres et fait partie des favoris au podium. En revanche, il ne participera pas aux épreuves de relais, notamment en raison d’une éventuelle suspension qui annulerait toute médaille remportée par son équipe. Le relais allemand du 4×100 mètres peut tout à fait décrocher une médaille même sans son meilleur sprinteur.

Fritz Sörgel, expert en dopage, estime d’ailleurs que les chances d’Ansah de s’en sortir sans suspension sont minces. «Je dois dire honnêtement que je ne pense pas qu’il ait beaucoup de chances de s’en tirer à bon compte», déclare Sörgel à l’agence de presse allemande (DPA). Avant d’ajouter : «Je considère comme exclu qu’il sorte de cette procédure sans sanction.»

Aucun test antidopage positif constaté

Ce contrôle antidopage inopiné a eu lieu alors qu'Ansah, selon ses propres dires, s'apprêtait à se rendre au meeting de la Diamond League à Monaco. Il avait intégré au dernier moment la liste des participants en tant que remplaçant. Il était en retard et venait de passer aux toilettes peu avant, avait expliqué Ansah. Il aurait proposé au contrôleur de l'accompagner à l'aéroport afin d'y fournir son échantillon.

D'un point de vue strictement factuel, il n'y a pas eu de contrôle antidopage positif. Ansah n'est pas suspendu. L'expert en dopage Sörgel explique qu'il existe quelques arguments pour contester le contrôle. Les choses se sont déroulées de manière «malheureuse» pour le sprinteur. «Mais il n'y a en réalité pas d'arguments particulièrement solides.» Il faut néanmoins examiner chaque étape dans les détails, estime Sörgel.

Ansah nie avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage dans l’après-midi du 9 juillet. Il souhaite, au moins dans les prochains jours, se concentrer exclusivement sur le sport. «Je suis super content. Je suis venu ici avec l’objectif de remporter une médaille en finale du 100 mètres. Au final, je suis extrêmement heureux d’avoir terminé troisième», a déclaré Ansah, qui ose désormais espérer un résultat similaire sur le 200 mètres. Sur cette distance, il occupe également la troisième place européenne cette saison.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).