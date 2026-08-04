Les coureuses font face à l'unique contre-la-montre du Tour de France Femmes mardi entre Gevrey-Chambertin et Dijon (21 km). Championne du monde du chrono, la Bernoise Marlen Reusser pourrait remporter sa 3e victoire d'étape sur la Grande Boucle après celles de 2022 et 2023.

Marlen Reusser est l’une des favorites pour les chronos de mardi.

Tour de France Femmes Le jour de gloire de Marlen Reusser est-il arrivé ?

Sur un parcours relativement plat, Reusser devra faire valoir ses qualités pour combler son retard de 2'10 sur la leader Sigrid Haugset, vainqueure la veille au terme d'un impressionnant raid solitaire. La triple lauréate du Tour de Suisse a l'occasion de s'emparer du maillot jaune du Tour pour la première fois de sa carrière.

Leader de sa formation Movistar, la Suissesse veut creuser l'écart avec ses principales concurrentes en vue de la victoire finale (Demi Vollering et Pauline Ferrand-Prévot notamment), avant d'enchaîner trois étapes montagneuses.

Sa compatriote Noemi Rüegg (4e du général, aussi à 2'10) devrait quant à elle perdre du temps et chuter au classement général. Vainqueure d'étape sur la Vuelta début mai avant d'abandonner sur chute, elle a indiqué au quotidien «24 heures» qu'elle ne s'était entraînée qu'à deux reprises sur son vélo de contre-la-montre depuis.