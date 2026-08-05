Tour de France Femmes
Le premier jour de la vie en jaune pour Marlen Reusser
Marlen Reusser a récupéré le maillot jaune mardi après le chrono.
IMAGO
Après sa victoire sur le contre-la-montre la veille, Marlen Reusser inaugure son maillot jaune du Tour de France Femmes lors de la 5e étape mercredi. Entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, la Bernoise et ses adversaires devront grimper pas moins de 2880 m de dénivelé.
Huit difficultés sont répertoriées tout au long des 140 km de course, dont le décisif Mont Brouilly (3km à 7,7%), situé à environ dix kilomètres de l'arrivée. Ce profil accidenté devrait favoriser les échappées. Avec son profil d'attaquante, la Zurichoise Noemi Rüegg pourrait alors tirer son épingle du jeu.
Reusser devra quant à elle gérer son avantage au général avec l'aide de ses coéquipières de la formation Movistar, et contenir les estocades des autres prétendantes à la victoire finale. Au général, la Suissesse ne compte que 14 secondes d'avance sur sa poursuivante Demi Vollering.