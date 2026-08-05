Après sa victoire sur le contre-la-montre la veille, Marlen Reusser inaugure son maillot jaune du Tour de France Femmes lors de la 5e étape mercredi. Entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, la Bernoise et ses adversaires devront grimper pas moins de 2880 m de dénivelé.

Tour de France Femmes Le premier jour de la vie en jaune pour Marlen Reusser

Huit difficultés sont répertoriées tout au long des 140 km de course, dont le décisif Mont Brouilly (3km à 7,7%), situé à environ dix kilomètres de l'arrivée. Ce profil accidenté devrait favoriser les échappées. Avec son profil d'attaquante, la Zurichoise Noemi Rüegg pourrait alors tirer son épingle du jeu.

Reusser devra quant à elle gérer son avantage au général avec l'aide de ses coéquipières de la formation Movistar, et contenir les estocades des autres prétendantes à la victoire finale. Au général, la Suissesse ne compte que 14 secondes d'avance sur sa poursuivante Demi Vollering.