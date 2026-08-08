Kasia Niewiadoma, qui a perdu le maillot jaune samedi au terme de l'avant-dernière étape du Tour de France Femmes et qui compte désormais 8 secondes de retard sur Demi Vollering, a reproché à une équipière de cette dernière «de l'avoir tassée contre les barrières» dans le final.

Kasia Niewiadoma en avait gros sur la patate après avoir perdu le maillot jaune.

Tension sur le Tour de France «Tellement gamin» - La bataille pour le maillot jaune tourne au vinaigre !

«Je n'étais pas dans (la) roue de Demi parce que Célia Géry m'a bloquée contre les barrières», a pesté la Polonaise, au micro d'Eurosport après son passage sur la ligne. La coureuse de l'équipe Canyon//SRAM a répété ses reproches devant plusieurs journalistes concernant le moment de la course choisi par Demi Vollering pour attaquer à six kilomètres de la ligne avant d'aller s'imposer.

«J'étais très énervée au début de la montée parce que (Célia) Gery m'a volontairement tassée contre les barrières, au point que j'ai dû arrêter de pédaler», a-t-elle expliqué. «Si les FDJ veulent rivaliser, elles doivent le faire de manière loyale. J'ai trouvé ça tellement gamin, et honnêtement, j'ai perdu tout respect pour elles à cause de ça», a encore tonné la lauréate du Tour 2024.

Très énervée, la gagnante de l'étape du mont Ventoux vendredi a ensuite tenté de s'adresser directement à la championne de France: «Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi m'as-tu fermé la porte contre les barrières, ça faisait partie du plan ?», lui a-t-elle lancé avant d'être éloignée par son soigneur.

🤬 An angry Kasia Niewiadoma confronts Célia Gery and FDJ United-SUEZ after pushing her in the barriers before final climb!



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Vollering : «Elle ne l'a pas fait exprès»

Alors que les images télévisées ne permettaient pas de juger de la situation et que Célia Géry n'a fait l'objet d'aucune sanction de la part des commissaires, Demi Vollering a elle tenté de désamorcer la polémique.

«Je n'ai rien vu. Je voyais seulement ce qu'il y avait devant moi, c'est-à-dire rien, c'était le noir complet devant mes yeux. C'était probablement pareil pour Célia parce qu'on était au bout de l'effort», a expliqué la nouvelle maillot jaune.

«Je suis sûre qu'au moment où elle s'est écartée, elle n'a probablement pas vu Kasia et qu'elle ne l'a pas fait exprès. Je pense que Kasia sait aussi au fond d'elle que ce genre de choses arrive parfois en course», a conclu la Néerlandaise.