1 million à la clé : Belinda Bencic et Alexander Zverev unissent leurs forces

Jannick Sinner, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek sont inscrits au tournoi de double mixte de l'US Open mardi et mercredi à New York, tous trois devant jouer la finale lundi du tournoi de Cincinnati.

Agence France-Presse Clara Francey

Des paires prestigieuses vont inaugurer le nouveau format du double mixte, qui se déroulera sur deux jours au début des qualifications en simple du Grand Chelem new-yorkais (24 août-7 septembre), selon le programme dévoilé lundi.

Jannik Sinner, l'Italien numéro un mondial, sera associé à compter de mardi à la Tchèque Katerina Siniakova, N.2 mondiale de double. L'Espagnol Carlos Alcaraz (N.2) jouera aux côtés de la Britannique Emma Raducanu. La Polonaise Iga Swiatek, N.3 mondiale, est pour sa part programmée avec le Norvégien Casper Ruud (N.12).

Auparavant, Sinner et Alcaraz doivent s'affronter lundi en finale de l'ATP 1000 de Cincinnati tandis que Swiatek jouera elle pour le titre du WTA 1000 de l'Ohio face à l'Italienne Jasmine Paolini, 9e joueuse mondiale.

Parmi les seize paires engagées dans le tournoi mixte de l'US Open figurent Jessica Pegula (USA, N.4) et Jack Draper (GBR, N.5), les Américains Taylor Townsend (N.1 mondiale en double) et Ben Shelton (N.6) ou encore les Serbes Novak Djokovic (N.7) et Olga Danilovic (N.43). Le Français Gaël Monfils (N.50) est engagé avec la Japonaise Naomi Osaka (N.25), tandis que la Suissesse Belinda Bencic (N.19) sera associée à l'Allemand Alexander Zverev (N.3).

La paire qui l'emportera se partagera 1 million de dollars (environ 850'000 euros).

Les organisateurs de l'US Open espèrent avec ces nouveaux format et calendrier mettre davantage en lumière l'épreuve du double mixte qui se déroulait jusqu'alors la dernière semaine du tournoi en simple.