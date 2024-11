L'Italie a battu dimanche les Pays-Bas 2-0 en finale de la Coupe Davis à Malaga, s'offrant un deuxième Saladier d'argent consécutif. Ceci 4 jours après la victoire de la sélection féminine en BJK Cup (ex-Fed Cup).

ATS

Emmenés par le no 1 mondial Jannik Sinner et Matteo Berrettini (35e), vainqueurs des deux simples de la finale, les désormais triples champions (1976, 2023, 2024) sont la première équipe à conserver le trophée deux années de suite depuis la Tchéquie, lauréate en 2012 et 2013.

Matteo Berrettini (35e) a balayé Botic van de Zandschulp (80e) 6-4 6-2 en un peu plus d'une heure et quart avant que Jannik Sinner n'écoeure 7-6 (7/2) 6-2 Tallon Griekspoor (40e), vaillant mais impuissant face à l'ogre transalpin.

Le no 1 néerlandais n'a pas démérité, obtenant des balles de break dans le premier set et réussissant même à prendre la mise en jeu de Sinner dans la deuxième manche pour recoller à 2-2. Mais le no 1 mondial a immédiatement rebreaké Griekspoor pour filer vers la victoire.

L'Italie est la sixième nation à remporter deux Saladiers d'argent de suite après les Etats-Unis, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne et la Tchéquie.

Double triomphe

La victoire est d'autant plus belle que les joueuses italiennes avaient déjà triomphé mercredi contre la Slovaquie en finale de la BJK Cup, la compétition par équipes nationales qui a succédé à la Fed Cup.

Seuls quatre pays avaient déjà accompli pareille performance: les Etats-Unis à 7 reprises (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982 et 1990), l'Australie en trois occasions (1964, 1965, 1973), la Tchéquie en 2012 et la Russie en 2021.

Sur le plan individuel, la victoire transalpine conclut une saison presque parfaite pour Jannik Sinner, lauréat de l'Open d'Australie, de l'US Open et du Masters ATP de Turin, son premier trophée décroché à domicile.

L'Italien est néanmoins empêtré depuis la fin de l'été dans une affaire de dopage, dans laquelle l'Agence mondiale antidopage requiert un à deux ans de suspension. Contrôlé positif au clostebol (un anabolisant) en mars, Sinner assure avoir été contaminé accidentellement par son staff médical.

ATS